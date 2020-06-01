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تنفيذ حملة مكافحة القوارض والذباب بالعريش .. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:19 ص
تنفيذ حملة مكافحة القوارض والذباب بالعريش .. صور حملة مكافحة القوارض والذباب بالعريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت وحدة ناقلات الأمراض وملاريا العريش ، تنفيذها حملة مكافحة للقوارض والذباب بالعريش بنطاق حى المساعيد، حيث استهدفت الحملة مكافحة القوارض، والذباب البالغ ويرقات الذباب بجانب عمليات التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا، ونفذت الحملة تحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة، والعميد ماجد محمد أحمد ، رئيس مجلس مدنية العريش.

وشملت المناطق المستهدفة منطقة ساحل البحر من غرناطة حتى المساعيد من خلال وحدة مكافحة ناقلات  الأمراض وملاريا العريش وقام بها فريقين عمل باستخدام المبيدات اللازمة، كما تضمنت الحملة تغطية محطات الصرف بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.

ترأس الحملة المهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وضم الفريق مهندس محمود فايز، والمهندسة الهام عايش، والفنيين كمال السيد ، والسيد السنوسي، و محمد شحاته، و فرج محمود، وسعيد متولي، وحسن عبدالرحمن ،أحمد على، وأحمد عبد اللطيف.

وشهدت مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء اليوم تنفيذ حملة تعقيم وتطهير للشوارع بالمواد المعقمة نفذتها الإدارة الصحية بالمدينة .

واعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية فى بيان لها، أنه بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ببذل كل جهد ممكن من أجل مكافحة أسباب إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتحت اشراف الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الدكتور محمد هجرس رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، وإيهاب بكير سكرتير عام مجلس المدينة.

قام فريق الإدارة برئاسة الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، والمهندسة هناء  محمد مدير وحدة الملاريا بالشيخ زويد بتطهير الطرق والشوارع بالمواد المطهرة بالتنسيق مع مجلس المدينة.

وانتهى الفريق من رش وتعقيم شوارع رئيسية وفرعية ، وواجهات محلات ، ومقررا تواصل الحملات .

حملة مكافحة القوارض والذباب بالعريش (1)
حملة مكافحة القوارض والذباب بالعريش 

 

حملة مكافحة القوارض والذباب بالعريش (2)
حملة مكافحة القوارض والذباب بالعريش 

 

حملة مكافحة القوارض والذباب بالعريش (3)
حملة مكافحة القوارض والذباب بالعريش 

 

حملة مكافحة القوارض والذباب بالعريش (4)
حملة مكافحة القوارض والذباب بالعريش 

 

 


شمال سيناء

كورونا

العريش

حى المساعيد

سيناء

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