اليوم السابع
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تنفيذ ثانى موجة التعقيم والتطهير ومكافحة الذباب بالعريش

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:59 م
تنفيذ ثانى موجة التعقيم والتطهير ومكافحة الذباب بالعريش التعقيم والتطهير ومكافحة الذباب
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تنفيذها ثانى حملة مكافحة القوارض، وحملة مكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب بجانب عمليات التطهير فيرس كورونا .

وتمت الحملة تحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة، وإدارة المتوطنة بصحة شمال سيناء، برئاسة مهندسة ايمان السيد رئيس قسم مكافحة ناقلات الأمراض والمهندس محمد عبدالهادي رئيس قسم الملاريا، تم خلال الحملة تغطية حى المساعيد، والتعاونيات، وجزء من برك  حى الشرابجة .

أعلنت صحة شمال سيناء الانتهاء من فحص طبى لـ 3276 مسافرا على طريق العريش القنطرة فى إطار إجراءات فحص المسافرين يوميا.

واوضح بيان لإدارة الطب الوقائى ببئر العبد المنوط بها الإشراف على المراقبين الصحيين على كمينى بالوظة والفرما للكشف وتسجيل بيانات العائدين من المحافظات الأخرى بعد العوده من إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ضمن خظة مواجهة فيروس كورونا، انه تم الكشف على ( 3276) عائدا من المحافظات الأخرى وتسجيل بياناتهم والتنبيه عليهم بالعزل فترة 14 يوما خوفاً من نقل العدوى من المحافظات الأخرى للحفاظ على محافظة شمال سيناء كأقل المحافظات فى عدد الإصابات.

وكانت أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء أمس فى بيان لها، أن أخر الإحصائيات الرسمية لموقف انتشار فيروس كورونا بشمال سيناء سجل إجمالى الحالات 39 حالة، السلبى منها 32 حالة، والإيجابى 6 حالات، وحالة تحت الفحص.

وتم شفاء حالتين منها، وحالة عزل منزلى، وحالة عزل بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، وحالة عزل بمستشفى العريش العام، وحالة عزل بمستشفى بئر العبد المركزى.

 


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