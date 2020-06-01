اليوم السابع
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تموين المنوفية: توريد 131 ألفا و700 طن قمح إلى شون المحافظة حتى الآن

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:00 ص
تموين المنوفية: توريد 131 ألفا و700 طن قمح إلى شون المحافظة حتى الآن توريد القمح - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية أن الكميات الموردة من الأقماح، أمس، فى بداية فتح التوريد 131 ألفا و700 طن، وذلك بالسعر المحدد 700 جنيه للطن من قبل الوزارة.

وأضاف وكيل وزارة التموين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تذليل كل العقبات التى تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، تحت إشراف المحاسب عاطف هلال وكيل المديرية.

وشدد وكيل وزارة التموين على أن يكون التوريد وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة على الفلاح لتوفير المقومات التى تساعد على إنجاح موسم الحصاد، مشيرا إلى أننا نعمل على قدم وساق من أجل استقبال القمح إلى صوامع المحافظة، وذلك لتحقيق فائض كبير من القمح.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية قد أنهت استعداداتها على أتم وجه لاستقبال موسم حصاد القمح بتجهيز الصوامع والشون للتأكد من جودتها والعمل على توفير أقصى درجات الجودة لهذا المحصول الذى يعتبر من المحاصيل المهمة والاستراتيجية ويمثل الاهتمام به والحفاظ علية أمناً قوميا.

وكان المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية قد أعلن أن عملية التوريد بدأت من يوم الأربعاء 15 /4 /2020 حسب الضوابط المقررة لذلك، حيث بلغت السعة التخزينية للمحافظة 216 ألف طن وهو ما يفوق المستهدف للمحافظة فى حين بلغ التوريد العام السابق 144 ألف طن من القمح.

وأوضح أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 12 موقعا ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعى المصرى تستخدم كمراكز تجميع، فضلاً عن عدد من الصوامع المؤجرة لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، مؤكداً على إستبعاد الشون الترابية خوفاً على المحصول من العوامل الجوية ولإنخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات، كما أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد عن ذلك.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالإستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح بإعتباره محصول إستراتيجى والتأكد من صلاحية مناطق التخزين وفقاً للإشتراطات التخزينية والمرور الميدانى على جميع الشون والصوامع والتأكد من جاهزيتها لإستقبال المحصول من المزارعين والموردين.

ومن جانبه قال المهندس أشرف الجمال وكيل وزارة الزراعة إن المحافظة شهدت زراعة 133 ألف فدان هذا الموسم بزيادة بلغت ما يقرب من 3300 فدان عن العام السابق، مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة كبيرة فى إجمالى الكميات التى سيتم توريدها للصوامع هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضى.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على إزالة أى معوقات تعوق عملية التوريد، مشيراً إلى أن محافظة المنوفية من أولى المحافظات التى تتميز بأعلى إنتاجية للفدان، مؤكداً على ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة.


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