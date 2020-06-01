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تلفيات بأحد العقارات وتفحم محتويات محل بقالة فى حريق بالحوامدية

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:13 م
تلفيات بأحد العقارات وتفحم محتويات محل بقالة فى حريق بالحوامدية حريق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت معاينة رجال المباحث لعقار شب به حريق بالحوامدية، عن تفحم محتويات محل بقالة بالطابق الأرضي، بالإضافة إلى حدوث تلفيات بأنحاء أخرى بالعقار، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق، وعدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق. تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد اشتعال النيران بعقار بمنطقة الحوامدية.

وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران ونجحت عملية الإطفاء، قبل امتداد الحريق للعقارات المجاورة، دون وقوع إصابات بين المقيمين به. تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

 


حريق محل

حريق عقار

حريق بالحوامدية

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