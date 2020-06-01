اليوم السابع
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تفاصيل ولادتين قيصريتين لمصابتين بكورونا داخل مستشفى العزل بالدقهلية.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:51 ص
تفاصيل ولادتين قيصريتين لمصابتين بكورونا داخل مستشفى العزل بالدقهلية.. صور ولادتين قيصريتين لمصابتين بكورونا
الدقهلية شريف الديب

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وضعت سيدتان مصابتان بفيروس كورونا المستجد، مولودتهما داخل مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، بعد أن جاء لهما مخاض الولادة داخل المستشفي، ونجح فريق من أطباء مستشفى العزل بتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، باجراء عمليتين ولادة قيصرية لهما، لتحتفل المصابتان بقدوم مولودهما داخل مستشفى العزل.

وقد صرح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الأمهات بصحة جيدة وأوضاعهما مستقرة، هما وطفليهما ويخضعان للرعاية الطبية اللازمة، وتقدم لهما كل أوجه الرعاية الصحية.

وقدم مكى الشكر لكل الأطباء المشاركين فى العمليتين، بالإضافة إلى قيادات مديرية الصحة التى نقلت الحالتين من مستشفى صدر المنصورة إلى تمى الأمديد، ووفرت لهم  كل الإمكانيات  اللازمة لنجاح العمليتين والاحتفال بقدومهما  .

وأشار الدكتور سعد مكي بأن ما حدث كان ملحمة نتيجة للتعاون بين أطباء مديرية الصحة، وأطباء جامعة المنصورة، بعد تفانيهم وإخلاصهم فى العمل، موجها الشكر لكل الفريق الطبى.

ولادتين قيصريتين لمصابتين بكورونا (1)
ولادتين قيصريتين لمصابتين بكورونا (1)

 

ولادتين قيصريتين لمصابتين بكورونا (2)
ولادتين قيصريتين لمصابتين بكورونا (2)

 

ولادتين قيصريتين لمصابتين بكورونا (3)
ولادتين قيصريتين لمصابتين بكورونا (3)

 

ولادتين قيصريتين لمصابتين بكورونا (4)
ولادتين قيصريتين لمصابتين بكورونا (4)

 

ولادتين قيصريتين لمصابتين بكورونا (5)
ولادتين قيصريتين لمصابتين بكورونا (5)

 

ولادتين قيصريتين لمصابتين بكورونا (6)
ولادتين قيصريتين لمصابتين بكورونا (6)

 


الدقهلية

مستشفي العزل بالدقهلية

ولادتي قيصريتين بمستشفي العزل

صحة الدقهلية

أطباء الدقهلية

كورونا

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