اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تفاصيل عرض شمال سيناء لجهودها فى مواجهة كورونا خلال مجلس المحافظين

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:00 م
تفاصيل عرض شمال سيناء لجهودها فى مواجهة كورونا خلال مجلس المحافظين المحافظ خلال مجلس المحافظين
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم، تفاصيل استعراض العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، نائبًا عن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جهود المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
 
وأكد السكرتير العام علي عرض الموقف التنفيذي للمحافظة في عدد الإصابات الخاصة بفيروس كورونا والمستلزمات الطبية بالمستشفيات وأعمال التطهير والتعقيم داخل المحافظة وأرصدة السلع الغذائية والمواد التموينية ومخالفات البناء وعدد حالات الإزالة وصرف المبالغ المالية للعمالة الغير منتظمة.
 
أضاف السكرتير العام أنه تم الاشتباه في عدد 39 حالة بفيروس كورنا المستجد، حيث تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية وفقا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، ومنها سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، ووردت العينات والتي تفيد سلبية 33 حالة وإيجابية 6 حالات أخري من بينها شفاء حالتين وحجز حالة بمستشفي العريش العام وحالة في مستشفي بئر العبد المركزي وحالة في مستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية، بجانب حجز حالة منزليًا.
 
وأشار السكرتير العام إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تكفى حتى 3 أشهر قادمة ، وتوافر مستلزمات الوقاية الشخصية والمطهرات ومستلزمات غسيل الأيدي وأدوات التعقيم بالمستشفيات بكميات تكفى لمدة شهر.
 
وأشار السكرتير العام الى تخصيص مستشفى بئر العبد كمستشفي إحالة-عزل الى جانب 3 أقسام عزل بمستشفيات العريش العام والشيخ زويد المركزى ونخل المركزى باجمالى عدد 126 سريرًا ، 73 سريرا للعناية المركزة ، 50 جهاز تنفس صناعي، بجانب 253 غرفة بمدينة الطلبة بجامعتي سيناء والعريش بطاقة 506 سريرًا.
 
وأكد السكرتير العام على توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة ، وأن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات ، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية للمواطنين، علاوة على إنتظام وصول السلع الأساسية والخضروات والفواكه إلى المحافظة ، وهناك تشديد من الرقابة التموينية والحملات لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين .
 
وأشار السكرتير العام إلى توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة ، علاوة على مخزون استراتيجي للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أى نقص ، مؤكدًا أن الاحتياطى الاستراتيجى من الدقيق يكفى لمدة 10 أيام وباقي السلع التموينية تكفي لمدة شهر ونصف ، بجانب وجود كميات كافية من الغاز والسولار والبنزين بمختلف أنواعه، الى جانب توافر جميع السلع بكميات كافية.
 
 أوضح السكرتير العام أنه تم صرف مبلغ 2 مليون و236 ألف و500 جنيهًا لعدد 6074 من العامالة الغير منتظمة من مكاتب البريد وفرع بنك الائتمان والتنمية الزراعية..مشيرًا إلي  رصد حالتى مخالفات وتم ازالتها..بجانب رفع 200 طن من القمامة من مختلف مدن المحافظة يوميًا.
 
وأشار السكرتير العام الي انتهاء المحافظة من الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والثانوية الازهرية من خلال تجهيز واعداد اللجان بمدن العريش وبئر العبد  والشيخ زويد ورفح.
 
حضر الإجتماع مديري مديريات الصحة والتموين والزراعة والتربية والتعليم والقوي العاملة وعدد من المديريات الأخري.
 
المحافظ خلال مجلس المحافظين (1)
مجلس المحافظين (1)

 

المحافظ خلال مجلس المحافظين (2)
 مجلس المحافظين (2)

 

المحافظ خلال مجلس المحافظين (3)
 مجلس المحافظين (3)

 

المحافظ خلال مجلس المحافظين (4)
مجلس المحافظين (4)

 

المحافظ خلال مجلس المحافظين (5)
مجلس المحافظين 
المحافظ خلال مجلس المحافظين (6)
مجلس المحافظين (6)

 

المحافظ خلال مجلس المحافظين (7)
مجلس المحافظين (7)

 


شمال سيناء

مجلس المحافظين

سيناء

العريش

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

صور..الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات

صور..الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة