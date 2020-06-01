تفاصيل عرض شمال سيناء لجهودها فى مواجهة كورونا خلال مجلس المحافظين

وأكد السكرتير العام علي عرض الموقف التنفيذي للمحافظة في عدد الإصابات الخاصة بفيروس كورونا والمستلزمات الطبية بالمستشفيات وأعمال التطهير والتعقيم داخل المحافظة وأرصدة السلع الغذائية والمواد التموينية ومخالفات البناء وعدد حالات الإزالة وصرف المبالغ المالية للعمالة الغير منتظمة.

أضاف السكرتير العام أنه تم الاشتباه في عدد 39 حالة بفيروس كورنا المستجد، حيث تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية وفقا لبروتوكول التعامل مع الحالات المشتبه فيها، ومنها سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، ووردت العينات والتي تفيد سلبية 33 حالة وإيجابية 6 حالات أخري من بينها شفاء حالتين وحجز حالة بمستشفي العريش العام وحالة في مستشفي بئر العبد المركزي وحالة في مستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية، بجانب حجز حالة منزليًا.

وأشار السكرتير العام إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تكفى حتى 3 أشهر قادمة ، وتوافر مستلزمات الوقاية الشخصية والمطهرات ومستلزمات غسيل الأيدي وأدوات التعقيم بالمستشفيات بكميات تكفى لمدة شهر.

وأشار السكرتير العام الى تخصيص مستشفى بئر العبد كمستشفي إحالة-عزل الى جانب 3 أقسام عزل بمستشفيات العريش العام والشيخ زويد المركزى ونخل المركزى باجمالى عدد 126 سريرًا ، 73 سريرا للعناية المركزة ، 50 جهاز تنفس صناعي، بجانب 253 غرفة بمدينة الطلبة بجامعتي سيناء والعريش بطاقة 506 سريرًا.

وأكد السكرتير العام على توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف مراكز ومدن المحافظة ، وأن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات ، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية للمواطنين، علاوة على إنتظام وصول السلع الأساسية والخضروات والفواكه إلى المحافظة ، وهناك تشديد من الرقابة التموينية والحملات لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين .

وأشار السكرتير العام إلى توافر رصيد من الدقيق بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة ، علاوة على مخزون استراتيجي للسلع المختلفة بما يكفى المحافظة لمدة طويلة بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أى نقص ، مؤكدًا أن الاحتياطى الاستراتيجى من الدقيق يكفى لمدة 10 أيام وباقي السلع التموينية تكفي لمدة شهر ونصف ، بجانب وجود كميات كافية من الغاز والسولار والبنزين بمختلف أنواعه، الى جانب توافر جميع السلع بكميات كافية.

أوضح السكرتير العام أنه تم صرف مبلغ 2 مليون و236 ألف و500 جنيهًا لعدد 6074 من العامالة الغير منتظمة من مكاتب البريد وفرع بنك الائتمان والتنمية الزراعية..مشيرًا إلي رصد حالتى مخالفات وتم ازالتها..بجانب رفع 200 طن من القمامة من مختلف مدن المحافظة يوميًا.

وأشار السكرتير العام الي انتهاء المحافظة من الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والثانوية الازهرية من خلال تجهيز واعداد اللجان بمدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح.

حضر الإجتماع مديري مديريات الصحة والتموين والزراعة والتربية والتعليم والقوي العاملة وعدد من المديريات الأخري.