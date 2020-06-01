تفاصيل إقالة 3 مسئولين فى الفيوم بسبب كتابة كلمة "قمامة" بدلا من "كمامة"

الفيوم - رباب الجالى

فى واقعة غريبة ارتكبها رئيس الوحدة المحلية لقرية المشرك قبلى بمحافظة الفيوم وسكرتير الوحدة، خطأ إملائى فى خطاب موجه للمواطنين حول أزمة كورونا، تسبب فى إقالتهما وإحالتهما للتحقيق، حيث كتبا فى الخطاب يطالبان المواطنين بالقرية بارتداء "القمامة" بدلا من "الكمامة"، وهو ما جعل الخطاب يتداول على مواقع التواصل الاجتماعى ولاقى الكثير من السخرية حول تدنى المستوى اللغوى لدى التنفيذيين.

ومن جانبه قرر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم إعفاء كل من رئيس الوحدة المحلية بقرية المشرك قبلى التابعة لمركز يوسف الصديق، وسكرتير الوحدة المحلية، والموظف المختص عن إعداد الخطابات للجهات ذات الصلة، وإحالتهم للتحقيق بعد تداول أحد الخطابات بشأن ضرورة ارتداء "الكمامة" للتصدى لفيروس كورونا المستجد.



وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن الخطاب الذى تم إرساله به أخطاء إملائية جسيمة غيرت المعنى المقصود من توجيهات التصدى لفيروس كورونا والتشديد على ضرورة ارتداء "الكمامة" تفعيلاً للإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة للحد من العدوى بفيروس كورونا.



وأضاف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أن الموظف المسئول عن إعداد الخطاب لم يراع الدقة ولم يلتزم بمهام عمله، كما قام سكرتير الوحدة المحلية بالتوقيع على الخطاب دون قراءته، فيما غاب الدور الإشرافى لرئيس الوحدة المحلية فى المتابعة، مما يعد إخلالاً جسيماً بمهام ومتطلبات العمل.



وطالب عدد من المواطنين فى مدونات لهم على مواقع التواصل الاجتماعى بضرورة أن يتم عمل اختبار إملائى للمسئولين بالوحدات المحلية بالقرية مؤكدين أن الكثيرين لا يجيدون القراءة والكتابة.



وعقب هذه الواقعة عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة خطط التصدى لفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالقادر النورى سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.



وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم أنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطط المراكز فى أعمال التعقيم والتطهير، والتعامل مع المخالفات فور وقوعها وتحصيل الغرامات المستحقة، لافتاً إلى أن المحافظ وجه رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية للتخلص الآمن من نفايات المصابين المعزولين فى منازلهم، وكذا تكثيف حملات رفع القمامة والإشغالات.



وشدد محافظ الفيوم على أهمية دور رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى التصدى لفيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم والتنسيق بين مجالس المدن، وإدارة المرور، وإدارة المواقف والنقل الجماعي، للتأكد من التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وكشف المحافظ عن أنه سيتم تزويد مختلف المراكز بأعداد إضافية من معدات التعقيم، كما يجرى التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لشراء كمامات N95 للعاملين بالادارات المحلية ومجالس المدن، مؤكدًا استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع المواقع والمنشآت، وتأهيل المجتمع المدنى للترصد ومواجهة المخالفات وأماكن التجمعات.