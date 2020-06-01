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تفاصيل أحدث بروتوكول علاجي لكورونا بالمستشفيات والمنازل.. فيديو

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:52 م
تفاصيل أحدث بروتوكول علاجي لكورونا بالمستشفيات والمنازل.. فيديو جيهان العسال فى لايف اليوم السابع
كتب وليد عبد السلام

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كشفت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية المكلفة بوضع البرتوكولات العلاجية لفيروس كورونا فى لايف علي صفحة اليوم السابع الرسمية علي فيس بوك مع الزميل وليد عبد السلام المشرف العام علي قطاع الصحة باليوم السابع عن إدخال أدوية جديدة ضمن البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا في مستشفيات العزل مثل الريبافيرين والأنترفيرون والريمديسفير مؤكدة أن عقار كالترا الخاص بعلاج مرض الأيدز لازال يستخدم في البرتوكول العلاجي ويحقق نتائج كبيرة ومبشرة فى علاج فيروس كورونا

وأكدت اعتماد نتائج الفحص الإكلينيكى، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، وصورة الدم كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، على أن تبدأ الحالة فى تلقى العلاج فورًا طبقًا للبروتوكول العلاجى المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب، لحين ظهور نتيجة مسحة PCR، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين.

 
 
 

وقالت إن وزيرة الصحة وجهت بضرورة إجراء التقييم الإكلينيكى للحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد كأولوية قصوى بكافة المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية،وناشدت المتعافيين من فيروس كورونا بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز خدمات نقل الدم تابع لوزارة الصحة والسكان بالمحافظات، للتبرع بالبلازما للمساهمة فى علاج الحالات الحرجة من مرضى فيروس كورونا، وذلك بعد نجاح تجربة حقن بلازما المتعافيين لـ 30 حالة من الحالات المصابة بالفيروس، حيث أن بلازما دم المتعافين تحتوى على أجسام مضادة للفيروس.

وكانت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، أعلنت عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقالت أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت أن المحافظات التى سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هى "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعى، خاصة فى المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحى، و1005 حالات وفاة.

 


الصحة

فيروس كورونا

المستشفيات

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