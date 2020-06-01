تعليم الجيزة تتيح رابط التقدم على رياض الأطفال بالمدارس التجريبية2020 - 2021

كتب ـ محمود طه حسين

أتاحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، رابط التسجيل والتقدم للمدارس الرسمية للغات" التجريبيات"، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على الرابط التالى http://gizaedu.gov.eg/asp/kg/kgstudentAddadd.asp، وطالبت المديرية من أولياء الأمور ضرورة قراءة التعليمات جيداً قبل التسجيل، موضحة أنه لا يمكن تكرار الرقم القومى ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله، قائلة: جميع الحقول التى بها علامة النجمة " * " يجب تسجيل البيانات بها ويتم تسجيل الرقم القومى للطفل من واقع شهادة الميلاد، كما يجب إدخال جميع الرغبات الخاصة بالإدارة والتسجيل بالرغبة الأقرب لمحل السكن.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية، استعدادا لفتح باب التقدم إلكترونيا للصفوف " الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى"، تؤكد فيه أن التقديم من 1 يونيو حتي 30 يونيو إلكترونيا للحفاظ علي صحة الطلاب والمعلمين، علي أن يترك مد فترات التقديم للمحافظين طبقا لظروف كل محافظة.



وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة شروط للقبول بالمدارس الرسمية ومرحلة الروضة على رأسها أن يكون الطفل وصل إلى سن 4 سنوات فأكثر على أن تكون الأولوية للطفل الأكبر سنا، موضحة أنه بعد قبول الطلبات إلكترونيا يتم اختيار الأكبر سنا وفقا للاماكن المتاحة فى كل إدارة تعليمية ومديرية، على أن يتم تنسيق رياض الأطفال من قبل المديريات التعليمية بشكل إلكترونى أيضا.



وأوضحت الوزارة، أن الطفل متاح له أن يقدم على رغبتين فى نطاق محل سكنه الثابت فى بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، مشيرة إلى أنه عقب فحص الطلبات وفقا للسن يتم اختيار الطلاب على عدة مراحل للتنسيق وبعدها يتوجه ولى الأمر إلى المدرسة لتسليم ملف ابنه الورقى ويتضمن شهادة الميلاد وصور شخصية للطفل وطلب يتم كتابته، مشددة على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء التقديم واستلام الملفات الورقية من أولياء الأمور.



وأكدت الوزارة على أنه سيتم استقبال قرابة 2 مليون طالب وطالبة فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، مع التزام المدارس بقبول من هم فوق الـ 5 سنوات، موضحة أنه لا يجوز الاستثناء من موعد التقدم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الاطفال.





وأوضحت الوزارة، أن الحد الأدني للتقدم للمستوي الأول بمرحلة رياض الأطفال 4 سنوات فى 1 أكتوبر المقبل، ولا يقبل أي طفل اقل من هذا السن، وأن يكون سن القبول بالمستوي الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتي سن 5 سنوات و11 شهر و 29 يوم، مشددة على أن قبول أطفال فى مرحلة رياض الأطفال الذين وصلوا إلى سن 6 سنوات غير جائز على أن يتم قبول الاطفال في المدارس الرسمية للغات للاكبر سنا فالاصغر وطبقا للكثافة المتاحة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن .



ولفتت الوزارة إلى أن المديريات تلزم من يتقدم لابنه بالمربع السكني له طبقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي وتعتبر الإدارة التعليمية مربع سكني واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس ذات الإدارة ويجوز توزيع المتقدمين لاقرب مدرسة في حاله وجود أماكن شاغرة وفق ترتيب السن، وأن يتم توقيع ولي أمر الطفل على تعهد بسداد المصروفات الدراسية في الموعد المحدد، ويجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات .

