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تعليم الأقصر تعلن بدء التقديم للصف الأول الإبتدائى ورياض الأطفال إلكترونياً

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:30 م
تعليم الأقصر تعلن بدء التقديم للصف الأول الإبتدائى ورياض الأطفال إلكترونياً الشناوى عايد وكيل تعليم الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، أنه تقرر تقديم التلاميذ للصف الأول الإبتدائى ورياض الأطفال إلكترونياً، وذلك بدأ من اليوم الإثنين 1/6/2020 حتى 30/6/2020، حيث يتم التقديم للصف الاول الابتدائى من خلال رابط وازرة التربية والتعليم التالى (https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx)، كما سيتم إتاحة رابط تقديم رياض الأطفال خلال ساعات.

وفى نفس السياق تجرى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الشناوى عايد وكيل الوزارة، تجهيزات وإستعدادات موسعة تمهيداً لبدء إمتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ فى 21 يونيه الجارى، وإمتحانات الدبلومات الفنية يوم 13 يونيه بمختلف التخصصات، حيث تقرر أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لتطهير وحماية كافة لجان الإمتحانات والإستراحات للمراقبين نظراً لظروف إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمصر.

ويقول عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه يبلغ عدد الطلاب لآداء إمتحان الصف الثالث الثانوي 6990 طالب وطالبة، موزعين على 25 لجنة رئيسية، وتقرر ألا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالبا، فيما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الدبلومات الفنية 13720 طالب وطالبة بمختلف التخصصات، موضحاً أنه تقرر زيادة اللجان من 20 إلى 25 لجنة رئيسية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك لكى يتم تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم بتواجد 14 طالب فقط داخل كل لجنة، مشدداً على أنه تقرر أن يتم تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب.

وأوضح عبد اللطيف أحمد عمران، أنه كلف وكيل الوزارة بتشكيل لجان من قيادات المديرية لوضع اللمسات النهائية للتجهيز لإمتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وتكون مهمتها مراجعة توفر كل الإجراءات الاحترازية بكل اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، وكذا متابعة جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم.

 


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