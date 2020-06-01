اليوم السابع
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تعرف على قائمة الوظائف الأعلى أجرا فى مصر بالربع الأخير من 2019

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:00 ص
تعرف على قائمة الوظائف الأعلى أجرا فى مصر بالربع الأخير من 2019 نقود - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور متوسط الأجور اليومية وفقا لأنشطة الاقتصادية بشكل منتظم، الذي يتم مراجعته كل 3 أشهر، لرصد المتغيرات التي تطرأ على الأنشطة الاقتصادية.

وينشر "اليوم السابع" أنفوجراف تناول أحدث بيانات للربع الأخير "أكتوبر – ديسمبر" من عام 2019، أكثر الأنشطة الاقتصادية الأعلى بمتوسط الأجر اليومي، وكانت وفقا للأتى:

حل قطاع التعدين واستغلال المحاجر في صدارة ترتيب الأنشطة الاقتصادية، وبلغ متوسط الأجر اليومي له خلال فترة التقرير نحو 143 جنيها.

في المركز الثاني العاملين في قطاع العقارات والتأجير وبلغ متوسط الأجر اليومي 116 جنيها يوميا

في المركز الثالث قطاع الوساطة المالية والتأمين بمتوسط أجر يومي 112 جنيها

في المركز الرابع العاملين في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز بمتوسط أجر يومي 111 جنيها

في المركز الخامس العاملين بقطاع النقل والتخزين بمتوسط أجر يومي بلغ 105 جنيهات

في المركز السادس العاملين في قطاع التشييد والبناء بمتوسط أجر يومي بلغ 100 جنيه يوميا.

ارتفع متوسط الأجر اليومي بقطاع خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة بالأسر، إلى 94 جنيها مقابل 52 جنيها

ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين في قطاع المعلومات لمتوسط 102 جنيه مقابل 87 جنيه.

متوسط اجر الشهر للوظائف
متوسط اجر الشهر للوظائف

جهاز الاحصاء

الاحصاء

مرتبات

اخبار الاقتصاد

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