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تعرف على توقعات مركز التنبؤ بوزارة الرى لحالة الطقس اليوم

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:12 ص
تعرف على توقعات مركز التنبؤ بوزارة الرى لحالة الطقس اليوم خرائط التنبؤ
كتبت أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى أن هناك احتمالا ضعيفا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، الْيَوْمَ الاثنين، حيث تتم متابعة حالة الطقس على مدار الساعة وإبلاغ كافة المعنين بالتنبؤات لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتم إعلان حالة الطوارئ بمركز التنبؤ، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول، والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية خاصة الأمطار باستخدام نظام الإستشعار عن بعد.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بـ72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات إلكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

وشكلت هيئة حماية الشواطئ غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة.


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