اليوم السابع
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تعرف على ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية منذ بداية العام

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:00 م
تعرف على ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية منذ بداية العام البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل منذ بداية العام، بقيمة تداول بلغت 36.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 19.8%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 17.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.7%.
  
وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 15.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 9.9 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.4%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 8.8 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.8%.
   
وجاء فى المركز السادس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 8.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.5%، أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 7.3 مليار جنيه بنسبة 4%، وحل فى المركز الثامن شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 5.1 مليار جنيه بنسبة 2.8%.
 
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، برايم لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 4.5 مليار جنيه، و 3.9 مليار جنيه جنيه، بنسبة 2.5%، 2.2% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 
 
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 10220.14 نقطة خلال جلسات شهر مايو المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 5.33% ليغلق عند مستوى 1159.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.14% مغلقًا عند مستوى 1872 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.92% مغلقًا عند مستوى 11780.19 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.85% ليغلق عند مستوى 675.37 نقطة.
 
وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 22.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر مايو المنتهى، ليغلق عند مستوى 548.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4% عن الشهر الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 302.8 مليار جنيه إلى 290.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.8 مليار جنيه إلى 162.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.3%.
 
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 474.6 مليار جنيه إلى 453.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.5%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.1%.
 

شركات السمسرة

ترتيب شركات السمسرة

شركات الوساطة

اخبار البورصة

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