تشخيص إصابة موظف فى مكتب رئيس وزراء إسرائيل بفيروس كورونا

رويترز

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن الاختبارات أثبتت إصابة موظف فى المكتب بفيروس كورونا ولكنه لم يذكر ما إذا كان نتنياهو (70 عاما) خالط هذا الموظف.

وقال بيان من مكتب نتنياهو "يجرى القيام باستقصاء وبائي وهو سيعطي إرشادات ملائمة عمن خالطوا" هذا الموظف.

وكان نتنياهو قد عزل نفسه من قبل بسبب التخوف من الإصابة بكوفيد-19 في واقعتين منفصلتين إحداهما في مارس بعد مخالطة مساعد مصاب وبعد ذلك في أبريل بعد تشخيص إصابة وزير الصحة في ذلك الوقت بكورونا.

وأظهرت التحاليل عدم إصابة نتنياهو بكورونا في المرتين وتشترط وزارة الصحة الإسرائيلية بشكل عام ضرورة العزل الذاتي لمدة 14 يوما بالنسبة لأى شخص كان قريبا من شخص مصاب.

وسجلت إسرائيل أكثر من 17100 حالة إصابة بكوفيد-19 و285 حالة وفاة وبعد فرض قيود في بداية تفشي الفيروس خففت إسرائيل العزل العام في منتصف أبريل وسمحت تدريجيا للمدراس والأعمال التجارية والشواطئ والمتاجر والمطاعم باستئناف نشاطها مشيرة إلى تراجع في حالات الإصابة الجديدة.

ولكن الإصابات ارتفعت خلال الأسبوع المنصرم وحذر نتنياهو من إعادة فرض قيود كورونا إذا استمر هذا الاتجاه.