وأضاف أن منظمة الصحة العالمية سجلت 23 حالة مماثلة في بريطانيا، وتمت مطابقة الحالة مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الاتفاق الكندي، وتم تأكيدها وإبلاغ وزارة الصحة بحالة الطفل، مشيرا إلى أن الطفل يتماثل للشفاء بعد مرحلة صعبة مرّ بها من فقدان الوعي.
وأكد أن الكوادر الطبية قامت بإجراء متابعة صحية منتظمة للطفل، وتم تماثله للشفاء ، وينتظر التحليل الأخير له اليوم ليتمكن من الخروج من المستشفى.