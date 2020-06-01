اليوم السابع
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تركيب مظلات أمام الشهر العقارى بالشيخ زايد لحماية المواطنين من الشمس

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:08 م
تركيب مظلات أمام الشهر العقارى بالشيخ زايد لحماية المواطنين من الشمس الشهر العقارى
كتب أحمد عبد الهادى

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حرص الدكتور محمد صبرى مدير مكتب الشهر العقارى بالشيخ زايد، على مساعدة المواطنين المقبلين على المكتب فى الجلوس بانتظام خارج المبنى وداخله، فيما قام بتركيب تاندات أمام المكتب لمساعدة المواطنين على الجلوس بعيدا عن أشعة الشمس، وذلك فى أول يوم عمل له بعد توقف بسب إجازة عيد الفطر، وشهد أول يوم التزام المواطنين بالكمامات والإجراءات الاحترازية، فيما يقوم العاملين على تطهير المبانى مرتين فى اليوم.
 
وظهر المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامات والتواجد فى مسافات آمنة، فيما خصص الشهر العقارى مقاعد للانتظار، والتعامل الاحترافى مع المتواجدين بالمبانى وإنهاء أوراقهم فى وقت زمنى قصير، حيث أعرب المواطنون عن تقديرهم لوزارة العدل وجهودها فى مجابهة فيروس كورونا.
 
وعادت مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الاثنين، للعمل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد توقفها بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.
 
وتعمل مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى اليوم على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مكاتب البريد التى تم اختيارها للعمل كمكاتب شهر عقارى وعددها 11 مكتبا.
 
وتقدم مكاتب الشهر العقارى 10 خدمات رئيسية خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا  (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس الأحد اجتماعاً؛ لمتابعة خطة استخدام بعض مكاتب هيئة البريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
 

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