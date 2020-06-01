اليوم السابع
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تركيب بوابات تعقيم إلكترونية بمدخل المركزى للمحاسبات للوقاية من كورونا.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:41 م
تركيب بوابات تعقيم إلكترونية بمدخل المركزى للمحاسبات للوقاية من كورونا.. صور بوابات تعقيم إلكترونية
كتب إبراهيم قاسم

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أمر المستشار المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بتركيب بوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الجهاز للحفاظ على السلامة والصحة العامة من العاملين والمترددين على الجهاز ضمن الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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بوابات تعقيم إلكترونية

وقال الجهاز المركزى للمحاسبات، عبر موقعة الإلكترونى إنه حرصاً من المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فقد تم تركيب بوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الجهاز للحفاظ على السلامة والصحة العامة للأعضاء والعاملين بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا تماشياً مع سياسة الدولة وفى ظل الإجراءات الإحترازية والوقائية مع التأكيد مشدداً على الالتزام بارتداء الكمامات للسلامة الشخصية.

كما تم إلزام جميع العاملين بالجهاز ارتداء الكمامة الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية من كورونا ووفقا لتوجيهات الدولة للحفاظ على السلامة العامة.

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بوابات تعقيم إلكترونية

وكان المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أهاب بأعضاء الجهاز وجميع العاملين به، باتخاذ إجراءات السلامة الصحية وعدم التقاعس في التوجه لأقرب مستشفى للكشف حال ظهور أية أعراض مرضية.

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بوابات تعقيم إلكترونية

يذكر أن المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قرر التبرع بنسبة 20% من راتبه الشهرى لمدة ثلاث أشهر لصندوق " تحيا مصر" دعما لصالح الجهود التى تبذلها الدولة ممثلة فى قيادتها السياسية، وكافة أجهزتها التنفيذية، وسلطاتها العامة لمكافحة تفشى وباء "كورونا " المستجد.

كما وجه الدعوة لكافة أعضاء الجهاز، والعاملين به للتبرع الطوعى، إيمانًا بالدور الوطنى للجهاز، ووفاء بالتزامه نحو المشاركة فى تحمل أعباء تلك المرحلة.

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بوابات تعقيم إلكترونية

المركزى للمحاسبات

تركيب بوابات تعقيم إلكترونية

تعقيم المركزى للمحاسبات

المستشار المستشار هشام بدوي

الجهاز المركزى للمحاسبات

بوابات تعقيم ذاتية

الوقاية من كورونا

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