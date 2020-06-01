اليوم السابع
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خالد صلاح
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تركيا تخفف قيود مكافحة فيروس كورونا وتعيد فتح المطاعم والمتنزهات

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:26 ص
تركيا تخفف قيود مكافحة فيروس كورونا وتعيد فتح المطاعم والمتنزهات مطعم _ صورة أرشيفية
أنقرة (رويترز)

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تعيد تركيا فتح المطاعم والمقاهى والمتنزهات، اليوم الاثنين، وستلغى قيود السفر بين المدن مع تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

 

وتخفف حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ أسابيع القيود بالتدريج إذ تقول السلطات حاليا إن الفيروس بات تحت السيطرة، وسجلت تركيا أكثر من 4500 وفاة و160 ألف إصابة بفيروس كورونا.

 

وتتأهب المطاعم والمقاهى ومراكز اللياقة البدنية ومراكز السباحة والشواطئ والمتنزهات والمكتبات والمتاحف لاستئناف أنشطتها اعتبارا من اليوم الاثنين.

 

وستعيد مراكز رعاية الأطفال والحضانات فتح أبوابها لكن القيود على حركة الأفراد فوق سن 65 عاما ودون الثامنة عشرة ستظل قائمة.

 


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