اليوم السابع
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ترامب يطالب حكام الولايات باتخاذ موقف أكثر صرامة حيال الاحتجاجات

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:55 م
ترامب يطالب حكام الولايات باتخاذ موقف أكثر صرامة حيال الاحتجاجات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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ذكرت تقارير لوسائل الإعلام، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد رد حكام الولايات الأمريكية على الاحتجاجات في البلاد خلال اتصال اليوم الاثنين، وقال للحكام إنه يجب عليهم اتخاذ موقف أكثر صرامة وإن ردهم الحالي يجعلهم يبدون ضعفاء.

وقالت محطة (سي.بي.إس) التلفزيونية نقلا عن تسجيل صوتي حصلت عليه للمكالمة "عليكم السيطرة إذا لم تسيطروا على الوضع فإنكم تهدرون الوقت، سيسحقونكم وستظهرون كمجموعة من الحمقى".

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكد، أن شعر بالفزع عندما علم أن 13 من موظفى جو بايدن كانوا يدفعون الكفالات لإخراج المقبوض عليهم فى مينابوليس، جراء أعمال العنف.

 

وقال ترامب فى تغريدة عبرحسابه الرسمى بتويتر :"هؤلاء هم  نفس الأشخاص الذين دمروا سياتل قبل سنوات، من يدفع لهؤلاء الناس؟ ..لقد شعرت بالفزع لأن 13 من موظفي جو بايدن كانوا يتبرعون بالمال لإنقاذ الناس وإخراجهم من السجن في مينيابوليس، كان يجب أن يبقوا في السجن حتى ينتهي هذا الأمر، وحتى بعده"


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ولايات امريكا

احتجاجات امريكا

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