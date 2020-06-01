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ترامب يؤكد تصريحات سيناتور جمهورى: يجب عدم التسامح مطلقا مع دمار إرهابيي أنتيفا

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:02 م
ترامب يؤكد تصريحات سيناتور جمهورى: يجب عدم التسامح مطلقا مع دمار إرهابيي أنتيفا ترامب
كتب محمد سعودى

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أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضرورة أن تنتهى الفوضى وأعمال الشغب التى اندلعت في العديد من الأماكن بالولايات المتحدة الأمريكية، ناشرا في تغريدة أخرى مقطع فيديو لبعض المحتجين خلال تواجدهم في الشارع اعتراضا على مقتل الشاب جورج فلويد.

وعلق الرئيس الأمريكي على تغريدة السيناتور الجمهورى البارز توم كوتون التي قال فيها :"يجب أن تنتهي الفوضى وأعمال الشغب والنهب الليلة... إذا كان تطبيق القانون المحلي مرهقًا ويحتاج إلى دعم، فلنرى مدى صعوبة إرهابيي حركة أنتيفا عندما يواجهون الفرقة 101 المحمولة جواً.. نحن بحاجة إلى عدم التسامح مطلقا مع هذا الدمار"، فيما رد ترامب عليه قائلا :"هذا صحيح 100%.. شكرا لك توم كوتون.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو لعدد من المحتجين خلال أعمال العنف التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، معلقا على الفيديو قائلا :"الأناركيون.. نحن نراكم!".

ودعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حكام الولايات الأمريكية إلى توقيف المتورطين في الاحتجاجات لمدة عشر سنوات، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد جدد تحذيره من زيادة أعمال العنف والتحريض، مؤكدا، أن ذلك يعد جريمة فدرالية، مضيفا: "يجب على حكام الولايات الضرب بقوة وألا سنتدخل للقيام بما يلزم.. وتجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات".

وأكد ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في وقت سابق، أن الحرس الوطنى اعتقل مشاغبي مينيابولس الذين أتوا من خارجها، بحسب قوله.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة سوف تدرج حركة " أنتيفا" كمنظمة إرهابية، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد مؤخرا، مطالبا بنشر الحرس الوطني في باقي المدن الأمريكية لمواجهة الاحتجاجات.

وأنتيفا هي حركة مناهضة للعنصرية ذات الميول اليسارية منضوية تحت الحزب الديمقراطي، حيث تراقب وتتبع أنشطة النازيين الجدد المحليين. لكن ليس للحركة هيكل موحد أو قيادة وطنية، إلا أنها ظهرت في شكل هيئات محلية في جميع أنحاء البلد، خاصة على الساحل الغربي.


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