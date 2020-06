ترامب يؤكد تصريحات سيناتور جمهورى: يجب عدم التسامح مطلقا مع دمار إرهابيي أنتيفا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضرورة أن تنتهى الفوضى وأعمال الشغب التى اندلعت في العديد من الأماكن بالولايات المتحدة الأمريكية، ناشرا في تغريدة أخرى مقطع فيديو لبعض المحتجين خلال تواجدهم في الشارع اعتراضا على مقتل الشاب جورج فلويد.

100% Correct. Thank you Tom! https://t.co/axdLX7kGNn

وعلق الرئيس الأمريكي على تغريدة السيناتور الجمهورى البارز توم كوتون التي قال فيها :"يجب أن تنتهي الفوضى وأعمال الشغب والنهب الليلة... إذا كان تطبيق القانون المحلي مرهقًا ويحتاج إلى دعم، فلنرى مدى صعوبة إرهابيي حركة أنتيفا عندما يواجهون الفرقة 101 المحمولة جواً.. نحن بحاجة إلى عدم التسامح مطلقا مع هذا الدمار"، فيما رد ترامب عليه قائلا :"هذا صحيح 100%.. شكرا لك توم كوتون.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو لعدد من المحتجين خلال أعمال العنف التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، معلقا على الفيديو قائلا :"الأناركيون.. نحن نراكم!".

Anarchists, we see you! pic.twitter.com/ov1dMLu4Eg