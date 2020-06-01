اليوم السابع
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ترامب: موظفو جو بايدن عملوا على إخراج الأناركيين من السجون فى مينيابوليس

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:58 م
ترامب: موظفو جو بايدن عملوا على إخراج الأناركيين من السجون فى مينيابوليس ترامب
ريهام عبد الله

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن شعر بالفزع عندما علم أن 13 من موظفى جو بايدن كانوا يدفعون الكفالات لإخراج المقبوض عليهم فى مينابوليس، جراء أعمال العنف.

وقال ترامب فى تغريدة عبرحسابه الرسمى بتويتر :"هؤلاء هم  نفس الأشخاص الذين دمروا سياتل قبل سنوات، من يدفع لهؤلاء الناس؟ ..لقد شعرت بالفزع لأن 13 من موظفي جو بايدن كانوا يتبرعون بالمال لإنقاذ الناس وإخراجهم من السجن في مينيابوليس، كان يجب أن يبقوا في السجن حتى ينتهي هذا الأمر، وحتى بعده".

ترامب
ترامب

 

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 

وتابع :" أصبح شعب ومؤيدو "جو بايدن النائم"، راديكاليًا جدًا لدرجة أنهم يعملون على إخراج الأناركيين من السجن، وربما أكثر، جو لا يعرف أي شيء عن ذلك، فهو جاهل، لكنهم سيكونون القوة الحقيقية، وليس جو".

 

وفى سياق متصل جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيره من أن العنف والتحريض عليه جريمة فدرالية، موضحا أن تجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.


وأضاف الرئيس الأمريكي، أن على حكام الولايات الضرب بقوة وإلا سنتدخل للقيام بما يلزم، موضحا أن الحرس الوطني اعتقل مشاغبي مينيابولس الذين أتوا من خارجها.

وفى وقت سابق، طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من حكام الولايات الصرامة مع الفوضى، قائلا: "كونوا صارمين مع الفوضويين واستدعوا الحرس الوطني الآن"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

شدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على ضرورة فرض النظام والقانون في فيلادلفيا الآن، قائلا: "إنهم ينهبون المتاجر في فيلادلفيا ويجب استدعاء الحرس الوطني".

 


جو بايدن

ترامب

اناركيين

مينابوليس

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