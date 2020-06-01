اليوم السابع
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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات أولى جلسات شهر يونيو

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:41 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات أولى جلسات شهر يونيو بورصة الكويت - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات شهر يونيو، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% خاسراً 13.730 ليصل إلى مستوى 4981.80 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسراً 17.060 نقطة ليصل إلى مستوى 5407.27 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسراً 7.270 نقطة ليصل إلى مستوى 4143.09 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15%، خاسراً 5.920 نقطة ليصل إلى مستوى 4029.49 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 91.2 مليون سهم بقيمة 14.7 مليون دينار كويتى عبر 3784 صفقة، وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاعى السلع الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.12%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.30%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.12%.
 
وجاء سهم شركة رمال الكويت العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.58%، يليه سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 10%، ثم سهم شركة المال للاستثمار بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم شركة حيات للاتصالات القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.57% ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 9.52%، ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 8.33%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة البريق القابضة، عن انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة أمس الأحد، بمقر الشركة، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال، وتمت الموافقة بالإجماع على كافة بنوده.
 

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