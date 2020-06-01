تدشين خط ساخن بمحافظة بورسعيد لتلقى شكاوى وبلاغات فيروس كورونا

بورسعيد - السيد فلاح

قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ،اليوم الأثنين بمتابعة آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد بمحافظة بورسعيد ، والوقوف على تطورات الوضع الراهن بكافة المنشآت الطبية بالمحافظة ، وذلك عبر غرفة عمليات المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد .

وأكد محافظ بورسعيد أن سيتم تشكيل لجنة للمرور على جميع المستشفيات بالمحافظة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية الوقائية للأطباء والعلاجية للمواطنين من الفيروس المستجد، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان ومحافظة بورسعيد بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى الفيروس المستجد .

وأكد اللواء عادل الغضبان ، أنه تم تدشين خط ساخن برقم 01201461916 وغرفة عمليات المحافظة علي رقم 0663222945 لتلقى الشكاوى والبلاغات الخاصة بفيروس كورونا بالإضافة إلى الخط الساخن 105 ، وذلك لسرعة التواصل مع المواطنين ، والاستجابة للشكاوى والبلاغات فى أسرع وقت .

وجدد محافظ بورسعيد مناشدته للمواطنين بضرورة الوعى بخطورة المرحلة الراهنة والبعد عن الاختلاط والتجمعات ، والالتزام بارتداء الكمامات فى كافة المنشآت والمؤسسات ووسائل المواصلات ، وذلك للحد من انتشار الوباء الحالى ، و أهمية دعم جهود الدولة فى محاربتها للوباء الحالى ، للخروج من هذه المرحلة بسلام وأمان.