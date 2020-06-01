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الإثنين، 01 يونيو 2020 04:20 م
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تحرير 734 مخالفة تموينية بالشرقية خلال فترة العيد

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:00 م
تحرير 734 مخالفة تموينية بالشرقية خلال فترة العيد حملات تموين - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه تم توجيه ضربات متلاحقة للتجار المخالفين للتصدي لتهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية وذلك من خلال الحملات التموينية التى تشنها الادارات التموينية بالتنسيق مع مديرية (الطب البيطرى - الصحه) لضمان وصول منتج صحى وسليم بالاسعار المعلنه للمواطنين.

وأسفرت الحملات التى شنتها مديرية التموين خلال اسبوع عيد الفطر المبارك بدءا من يوم 23 إلى 29  من شهر مايو الماضى ، عن تحرير 734 محضراً متنوعاً منها تحرير 532  محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، فضلآ عن تحرير  220 محاضر فى حملات رقابية على الأسواق لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للأستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

ذلك في إطار بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسواق والتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بصلاحية المنتجات المباعة للمواطنين وحماية المواطنين من جشع التجار خاصة فى خلال الفترة الراهنة التى تمر بها البلاد جراء فيروس كورونا المستجد أثناء تطبيق الحظر الكامل الذى أقره رئيس مجلس الوزراء خلال إسبوع عيد الفطر المبارك.

 

 


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