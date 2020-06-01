اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 46 محضر خرق حظر ورفع 322 إشغال طريق وغلق 5 صيدليات بالبحيرة (صور)

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:34 م
تحرير 46 محضر خرق حظر ورفع 322 إشغال طريق وغلق 5 صيدليات بالبحيرة (صور) الحملات المرورية لفض الأسواق ومنع التجمعات
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي التنسيق بين رؤساء الوحدات المحليه وكافة الأجهزة التنفيذية لتكثيف الحملات المرورية لفض الأسواق ومنع التجمعات وإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمراكز "دمنهور-  كفر الدوار – المحمودية" حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق واقسام الاشغالات وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة وبالتعاون مع التفتيش الصيدلي بالإدارات الصحية للمرور علي كافة الصيدليات أسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة خرق حظر وإغلاق 5صيدليات لعدم وجود مدير للصيدلية، كما تم إزالة 191 مخالفة إشغال طريق بمناطق شارع الكوبري الأوسط، زاوية عبود، شارع الجيش، الكوبري العائم وشارع الجمهورية بكفر الدوار.

كما تم رفع 124 حالة إشغال متنوعة ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة دمنهور، وتحرير 7 محاضر إشغال طريق و40 محضر خرق حظر التجوال بالمحمودية.

وشدد المحافظ علي ضرورة استمرار تلك الحملات للمرور على كافة الأنشطة وخاصة الصيدليات لضبط الأسعار ومنع احتكار الأدوات والمستلزمات الطبية والتصدي لمحاولات استغلال حاجة المواطنين في وقت الأزمة التي تمر بها البلاد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفين.

الحملات المرورية لفض الأسواق ومنع التجمعات (1)
الحملات المرورية لفض الأسواق ومنع التجمعات (1)

 

الحملات المرورية لفض الأسواق ومنع التجمعات (2)
الحملات المرورية لفض الأسواق ومنع التجمعات (2)

 

الحملات المرورية لفض الأسواق ومنع التجمعات (3)
الحملات المرورية لفض الأسواق ومنع التجمعات (3)

 

الحملات المرورية لفض الأسواق ومنع التجمعات (4)
الحملات المرورية لفض الأسواق ومنع التجمعات (4)

 


البحيره

اخبار مصر

محافظ البحيره

مخالفات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

صور..الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات

صور..الداخلية تلاحق غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة