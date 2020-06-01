تحرير 46 محضر خرق حظر ورفع 322 إشغال طريق وغلق 5 صيدليات بالبحيرة (صور)

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي التنسيق بين رؤساء الوحدات المحليه وكافة الأجهزة التنفيذية لتكثيف الحملات المرورية لفض الأسواق ومنع التجمعات وإزالة كافة حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمراكز "دمنهور- كفر الدوار – المحمودية" حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق واقسام الاشغالات وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة وبالتعاون مع التفتيش الصيدلي بالإدارات الصحية للمرور علي كافة الصيدليات أسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة خرق حظر وإغلاق 5صيدليات لعدم وجود مدير للصيدلية، كما تم إزالة 191 مخالفة إشغال طريق بمناطق شارع الكوبري الأوسط، زاوية عبود، شارع الجيش، الكوبري العائم وشارع الجمهورية بكفر الدوار.

كما تم رفع 124 حالة إشغال متنوعة ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة دمنهور، وتحرير 7 محاضر إشغال طريق و40 محضر خرق حظر التجوال بالمحمودية.

وشدد المحافظ علي ضرورة استمرار تلك الحملات للمرور على كافة الأنشطة وخاصة الصيدليات لضبط الأسعار ومنع احتكار الأدوات والمستلزمات الطبية والتصدي لمحاولات استغلال حاجة المواطنين في وقت الأزمة التي تمر بها البلاد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفين.



الحملات المرورية لفض الأسواق ومنع التجمعات (1)



الحملات المرورية لفض الأسواق ومنع التجمعات (2)



الحملات المرورية لفض الأسواق ومنع التجمعات (3)