تحديد حبس عاطل لحيازته 40 طربة حشيش بالإسكندرية

الاسكندرية أسماء على بدر

أمر المستشار حسن أباظة، رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية،، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمخدرات وحيازته 40 طربه لمخدر الحشيش تزن 4 كيلو، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء سامي غنيم، مدير امن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.

توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، قيام المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة بنطاق دائرة القسم، تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.