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تحديد حبس عاطل لحيازته 40 طربة حشيش بالإسكندرية

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:12 م
تحديد حبس عاطل لحيازته 40 طربة حشيش بالإسكندرية حشيش - أرشيفية
الاسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار حسن أباظة، رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية،، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمخدرات وحيازته 40 طربه لمخدر الحشيش تزن 4 كيلو، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
وكان قد تلقى اللواء سامي غنيم، مدير امن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة.
توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، قيام المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة بنطاق دائرة القسم، تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و  318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.
 
 
 

 


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