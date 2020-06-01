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تجديد حبس متهمين بترويج مخدر الهيروين بالشروق 15 يوماً

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:15 م
تجديد حبس متهمين بترويج مخدر الهيروين بالشروق 15 يوماً حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهمين بترويج مخدر الهيروين بمنطقة الشروق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وكانت نجحت مباحث القاهرة فى ضبط  اثنين العناصر الإجرامية لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 400 جرام هيروين فى الشروق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بكمين الإسماعيلية دائرة قسم شرطة الشروق من ضبط  (عامل ، عاطل - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا – لهما معلومات جنائية مسجلة ) حال إستقلالهما سيارة أجرة، بتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام ، مبلغ مالى،  3 هواتف محمولة) .

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

 


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