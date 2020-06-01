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تجديد حبس عصابة مستغلى اطفال الشوارع فى شبرا 15 يوما

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:57 ص
تجديد حبس عصابة مستغلى اطفال الشوارع فى شبرا 15 يوما حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات ، بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابي " عصابة استغلال اطفال الشوارع " 15 يوما علي ذمة التحقيق ، وذلك لاتهامهم باستغلال الاطفال "الأحداث" فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بمنطقة شبرا مصر .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا يفيد انه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط (3 "أطفال" أحدهم ينتحل شخصية أخرى) عقب قيامهم بسرقة (جهاز كاسيت، طفاية حريق من داخل سيارة بأسلوب "الضغط على الهواية").

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من (عاطلَين "أحدهما له معلومات جنائية")، تم ضبطهما وأقرا بأقوال المتهمين، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إستقطاب الصبية الأحداث وإستغلالهم فى إرتكاب حوادث السرقة لصالحهما.

وإعترفا بإستغلال الثلاث أطفال فى إرتكاب 5 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها . تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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