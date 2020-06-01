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تجديد حبس المتهمين بقتل مسن بروض الفرج أثناء محاولته اغتصاب فتاة

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:53 ص
تجديد حبس المتهمين بقتل مسن بروض الفرج أثناء محاولته اغتصاب فتاة حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس عاملين، المتهمين بقتل مسن فى منطقة روض الفرج ، أثناء محاولته اغتصاب فتاة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، حيث كشفت المناظرة لجثة المسن انه توفي نتيجة الضرب المبرح حيث لم يتحمل الضربات نظرا لكبر سنه مما تبين انه اصيب بنزيف داخلي في المخ وكسر في الجمجمة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد الشيخ رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج مفاده وجود متوفى بأحد الشوارع بعد اعتداء الأهالى عليه.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتبين قيام الأهالى بضبط مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة معاقة ذهنية أمام أحد المنازل فتعدوا عليه بالضرب المبرح حتى توفي وبالعرض على اللواء أشرف الجندى مدير الأمن أمر بتحرير محضر بالواقعة.


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