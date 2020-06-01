تجدد الاحتجاجات فى عدة مدن أمريكية تنديدا بمقتل فلويد ومظاهرة أمام البيت الأبيض

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، حكام ولايات أميركية ووصفهم بأنهم "ضعفاء"، مطالبا بحملات قمع أقسى على المحتجين في أعقاب ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة في عشرات المدن الأمريكية.

وتحدث ترامب لحكام عبر الفيديو مع مسؤولي الأمن القومي وإنفاذ القانون، وأخبر الزعماء المحليين أنهم "يتعين عليهم أن يصبحوا أقسى بكثير" وسط احتجاجات تشهدها الأمة وانتقادات لاستجاباتهم.