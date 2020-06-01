اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 10:43 م
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تجدد الاحتجاجات فى عدة مدن أمريكية تنديدا بمقتل فلويد ومظاهرة أمام البيت الأبيض

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:43 م
تجدد الاحتجاجات فى عدة مدن أمريكية تنديدا بمقتل فلويد ومظاهرة أمام البيت الأبيض مظاهرات أمريكا - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، تجدد الاحتجاجات في عدة مدن أمريكية تنديدا بمقتل جورج فلويد، وفيما شهد محيط البيت الأبيض تظاهرات سلمية فى ظل حالة التوتر التى تشهدها الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية. 

وتأججت أيام الاحتجاجات بسبب مقتل جورج فلويد الذي مات بينما خنقه شرطي بوضع ركبته على عنقه في مينيابوليس.

وتحولت الاحتجاجات للعنف في عدة مدن، وشهدت نهبا وفوضى، واندلعت النيران في الحديقة الشهيرة أمام البيت الأبيض.

وحث الرئيس الحكام على نشر الحرس الوطني، الذي نسب إليه الفضل في المساعدة على تهدئة الوضع مساء الأحد في مينيابوليس.

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، حكام ولايات أميركية ووصفهم بأنهم "ضعفاء"، مطالبا بحملات قمع أقسى على المحتجين في أعقاب ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة في عشرات المدن الأمريكية.

وتحدث ترامب لحكام عبر الفيديو مع مسؤولي الأمن القومي وإنفاذ القانون، وأخبر الزعماء المحليين أنهم "يتعين عليهم أن يصبحوا أقسى بكثير" وسط احتجاجات تشهدها الأمة وانتقادات لاستجاباتهم.

 

 


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