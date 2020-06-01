تأجيل إعادة محاكمة 87 متهما بـ"فض رابعة" لـ5 يوليه لاستكمال مرافعة الدفاع

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، تأجيل إعادة محاكمة 87 متهما فى فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، لـ5 يوليه لاستكمال مرافعة الدفاع وانتداب محامين للترافع عن آخر 5 محامين بالقضية.

وفيما عقدت الجلسة بوسط تدابير احترازية أوصت بها الصحة.

يذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وقالت المحكمة التى حكمت على المتهمين فى حيثيات حكمها إن المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين بارتكابهم الأفعال والجرائم الواردة بأمر الإحالة، وهى من الأفعال المضرة لأمن هذه البلاد، والتى تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فكان على المحكمة لزامًا أن تقضى بحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الأميرية عدا المحكوم عليهم ـ الحدث".

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات السرطة المكلفين بفض تجمهرهم.