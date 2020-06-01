اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 87 متهما بـ"فض رابعة" لـ5 يوليه لاستكمال مرافعة الدفاع

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:49 م
تأجيل إعادة محاكمة 87 متهما بـ"فض رابعة" لـ5 يوليه لاستكمال مرافعة الدفاع المستشار معتز خفاجى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأحد، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، تأجيل إعادة محاكمة 87 متهما فى فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، لـ5 يوليه لاستكمال مرافعة الدفاع وانتداب محامين للترافع عن آخر 5 محامين بالقضية.

وفيما عقدت الجلسة بوسط تدابير احترازية أوصت بها الصحة.

يذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وقالت المحكمة التى حكمت على المتهمين فى حيثيات حكمها إن المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين بارتكابهم الأفعال والجرائم الواردة بأمر الإحالة، وهى من الأفعال المضرة لأمن هذه البلاد، والتى تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فكان على المحكمة لزامًا أن تقضى بحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الأميرية عدا المحكوم عليهم ـ الحدث".

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات السرطة المكلفين بفض تجمهرهم.


محكمة طره

جنايات القاهرة

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

الاخوان

فض رابعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة