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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث مذبحة كرداسة" لجلسة 5 يوليو

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:08 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث مذبحة كرداسة" لجلسة 5 يوليو المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، لجلسة 5 يوليو لحضور المتهم.
 
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
 
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوى، وسكرتارية حمدى الشناوى، قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقا لـ20 متهما، والمؤبد لـ80 آخرين، والسجن المشدد 15 عاما لـ35 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم "حدث"، وبراءة 21 آخرين.

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