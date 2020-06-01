ونقلت وكالة الأنباء البولندية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها في بيان إن عدد من تماثلوا للشفاء من الفيروس بلغ حتى الآن 11449.

كانت أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد رُصدت في بولندا في 4 مارس.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا إلى الإصابة بمرض (كوفيد-19). ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.

ويُرجح أن يكون الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، نشأ في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في ووهان بالصين قبل أن ينتقل منها في غضون شهرين فقط إلى كل أنحاء العالم.