بوريس جونسون يطالب مواطنيه بالتيقظ مع بدء تخفيف اجراءات الحظر فى بريطانيا

ريهام عبد الله

طالب بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، مواطنيه من توخى الحذر، والبقاء آمنين، مع البدء فى تخفيف اجراءات الحظر والقيود فى بريطانيا.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"عندما نبدأ في تخفيف بعض القيود في إنجلترا، من المهم أن نبقى جميعا متيقظين، لخطر الإصابة بالفيروس التاجي، تذكر أن تغسل يديك ، وأن تبق على مسافة مترين ، وإذا كان لديك أعراض ، فاعزل نفسك وقم بإجراء الاختبار".



بوريس جونسون

وفى سياق آخر أعلن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا من خلال تغريدة له عبر حسابه علي موقع تويتر قرار وصفه بالسعيد لكل المواطنين البريطانيين حسبما وصفه، .. حيث كتب موجهاً رسالته إلي المواطن البريطاني : "اعتباراً من اليوم ، في إنجلترا ، سيُسمح لك بمقابلة ما يصل إلى خمسة أصدقاء في الأماكن العامة الخارجية أو في حديقتك. ستكون هذه لحظة فرح وإرتياح للكثيرين، .. يرجى تذكر الابتعاد عن مترين لا تعيش معهم ، وغسل يديك بانتظام".

وهو الأمر الذى يأتي ضمن اجراءات تخفيف القيود التي تعيشها دولة بريطانيا خلال الفترة الأخيرة، .. حيث سبق وشدد رئيس وزراء بريطانيا، على مواطنيه بضرورة الاحتفاظ بمسافة آمنة بينهم، قائلا فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر "أعلم أن الكثير منكم سيستمتع بالطقس الدافئ اليوم، إذا كنت تمارس التمارين الرياضية أو تقابل أحد الأصدقاء، فتذكر أن تبقى مسافة آمنة مترين، وتغسل يديك بانتظام".

وفى سياق آخر قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، إنه يجب تلبية خمسة اختبارات قبل تعديل الإغلاق، وذلك خلال مؤتمر صحفى حول تطورات فيروس كورونا فى المملكة المتحدة.

وقال جونسون إن الخمسة معايير التى يجب توافرها تشمل حماية قدرة هيئة الصحة الوطنية على التأقلم، وتشير البيانات إلى أنه في 26 مايو تم إدخال 475 شخصًا في إنجلترا إلى المستشفى مصابًا بالفيروس التاجى، نزولًا من ذروة بلغت 3121 فى 2 أبريل. ويقول إن هذا المعيار يتم تلبيته.