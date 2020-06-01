اليوم السابع
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خالد صلاح
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بلاتس: متوسط خام دبى يقفز 10 دولارات فى مايو

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:40 ص
بلاتس: متوسط خام دبى يقفز 10 دولارات فى مايو نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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أفادت ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير أن خام دبي، خام قياس الشرق الأوسط، قفز في مايو إلى 30.467 دولار للبرميل في المتوسط، مرتفعا أكثر من عشرة دولارات عن أبريل عندما سجل المتوسط 20.387 دولار للبرميل. يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم بعلاوة أو خصم عن متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر  2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

الجدول التالي يوضح المتوسط الشهري بالدولار للبرميل في مايو لخامي دبي وعمان وفقا لبلاتس:

الخام        مايو                                      أبريل                         التغير

بلاتس دبي 30.467                            20.387                    10.080 

بلاتس عمان 30.751                            20.482                    10.269

متوسط بلاتس عمان/دبي 30.609              20.435                    10.175

متوسط بلاتس دبي/عمان 32.074              22.021                    10.053

ببورصة دبي للطاقة


أرامكو السعودية

خام دبي

سلطنة عمان

بورصة دبي للطاقة

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