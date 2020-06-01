بلاتس: متوسط خام دبى يقفز 10 دولارات فى مايو

رويترز

أفادت ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير أن خام دبي، خام قياس الشرق الأوسط، قفز في مايو إلى 30.467 دولار للبرميل في المتوسط، مرتفعا أكثر من عشرة دولارات عن أبريل عندما سجل المتوسط 20.387 دولار للبرميل. يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم بعلاوة أو خصم عن متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

الجدول التالي يوضح المتوسط الشهري بالدولار للبرميل في مايو لخامي دبي وعمان وفقا لبلاتس:

الخام مايو أبريل التغير

بلاتس دبي 30.467 20.387 10.080

بلاتس عمان 30.751 20.482 10.269

متوسط بلاتس عمان/دبي 30.609 20.435 10.175

متوسط بلاتس دبي/عمان 32.074 22.021 10.053

ببورصة دبي للطاقة