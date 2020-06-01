بريطانيا: لن نؤيد إعادة ضم روسيا لمجموعة السبع

رويترز

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اليوم الاثنين، إن الحكومة البريطانية لن تؤيد إعادة ضم روسيا عضوا في مجموعة السبع لكن قرار اختيار الزعماء التي ستتم دعوتهم كضيوف يرجع للدولة التي تستضيف أي قمة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، إنه سيؤجل قمة مجموعة السبع التي كان يتعشم عقدها الشهر المقبل إلى سبتمبر أو فيما بعد كما قام بزيادة قائمة المدعوين لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند.

وذكر المتحدث أن رئيس الوزراء سينتظر ليرى ما الذي اقترحته الولايات المتحدة.

وقال للصحفيين "سندقق في تفاصيل ما تقترحه الولايات المتحدة. ومن المعتاد أن تدعو الدولة التي تتولى رئاسة مجموعة السبع زعماء آخرين للمشاركة في القمة بصفتهم ضيوفا".

وأضاف "تم استبعاد روسيا من دول مجموعة السبع بعد ضمها للقرم في (2014) ولم نر بعد أي دليل على تَغير سلوكها بما يبرر إعادة انضمامها... ولن نؤيد إعادة ضمها عضوا في المجموعة".