اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 03:31 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

بريطانيا تعلن فرص الإصابة بكورونا الآن ١ لكل 1000 ولكنها لن تكون آمنة 100٪.

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:00 م
بريطانيا تعلن فرص الإصابة بكورونا الآن ١ لكل 1000 ولكنها لن تكون آمنة 100٪. اصابات فيروس كورونا فى بريطانيا
كتبت إيناس البنا

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أعلنت مسؤولة في هيئة الصحة الحكومية البريطانية، أن فرصة الإصابة بالفيروس التاجي كورونا في بريطانيا هي الآن واحدة من بين 1000 ، ولكنها "لن تكون آمنة 100٪".
 
وكشفت نائبة كبير الأطباء الطبيين في إنجلترا ، الدكتورة جيني هاريس ، عن فرصة إصابة شخص  مع Covid-19 ، وهي الآن واحدة بين 400 إلى 500 ، مقارنة بواحدة من كل  40 شخص في بداية الوباء.
 
اصابات بريطانيا 1 كل 1000 شخص
اصابات بريطانيا 1 كل 1000 شخص
 
وحذرت الدكتورة جيني هاريس ، نائبة كبير الأطباء في إنجلترا ، من أن تلك الفترة مازالت فترة حرجة ، ونحتاج إلى توخي الحذر الشديد".
 
وخلال مؤتمر صحفي  في داونينج ستريت وفقا لتقرير جريدة "mirror" ، قالت إن فرصة لقاء شخص ما مع الفيروس  القاتل كانت واحدة في 40 شخص في بداية الوباء، ولكن الآن أصبحت حوالي  حالة واحدة  من بين 400 إلى 500 ، مع وجود حالات جديدة في واحد من كل 1000 حالة. 
 
 
ويقول المسؤولون إنه على الرغم من زيادة عدد الاختبارات التي تجري في المملكة المتحدة ، إلا أن عدد الحالات التي تم تشخيصها لم يزد بشكل كبير حتى الآن، ويأتي ذلك فى الوقت الذى يتم فيه تخفيف القيود تدريجيا والسماح بالالتقاء من أسرة مختلفة.
 
يُسمح أيضًا لما يصل إلى ٦  أشخاص من أسرتين مختلفتين بالتجمع في الهواء الطلق اعتبارًا من الآن ، مما يعني أن حفلات الشواء الصيفية وحفلات الحدائق لن تضطر إلى إلغائها بالكامل هذا العام، في حين أن الأسواق وصالات عرض السيارات يمكنها أيضًا استئناف العمل في أحدث رفع للقيود ايضا.، وأضافت الدكتورة هاريس قائلة إنها تأمل في أن تكون النصائح المستقبلية أكثر ملاءمة للأفراد ، بدلاً من النهج الشامل المتبع حتى الآن.
 
وفي وقت سابق من يوم الأحد ، قال البروفيسور بيتر أوبينشو ، الذي يعمل في المجموعة الاستشارية الجديدة والناشئة لتهديدات فيروسات الجهاز التنفسي (نيرفتاج) للحكومة ، إنه من المرجح أن يتم تحسين التوجيه المستقبلي بشكل أكبر مع زيادة معرفة المزيد عن Covid-19.
 
كما وافقت الدكتورة هاريس على التصريحات التي أدلى بها نائبها جوناثان فان تام ، الذي قال أيضًا إن قواعد الإغلاق واضحة وتنطبق على الجميع، وقالت للصحفيين "نقول عادة نفس الأشياء بالضبط لأننا نفكر في مجال الصحة العامة وأعتقد أن هذا صحيح."

فيروس كورنا

اصابات كورونا

معدل انتشار كورونا

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