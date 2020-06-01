اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 06:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن يجتمع مع قادة المجتمع فى ديلاوير وسط احتجاجات على عنف الشرطة

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:28 م
بايدن يجتمع مع قادة المجتمع فى ديلاوير وسط احتجاجات على عنف الشرطة جو بايدن
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتزم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، الاجتماع مع قادة المجتمع اليوم الاثنين، في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بعد يوم من زيارة موقع قريب حيث أجبرت الاحتجاجات على وحشية الشرطة الشركات على إغلاق نوافذها.

وخرجت المدن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة من عطلة نهاية الأسبوع على احتجاجات عنيفة أثارتها وفاة جورج فلويد خلال احتجاز الشرطة له في منيا بوليس يوم الاثنين الماضي.

كانت وفاة فلويد أحدث واقعة في سلسلة من الحوادث المماثلة لرجال سود عزل في السنوات الأخيرة والتي أثارت غضبا على قوة الشرطة المفرطة والعنصرية وأعادت إشعال الغضب في بلد مقسم سياسيا وعرقيا قبل أشهر قليلة من انتخابات الرئاسة التي تجرى في الثالث من نوفمبر.

وقال بايدن، الذي سيواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات، أمس الأحد، إن الاحتجاج على وحشية الشرطة أمر ضروري "لكن حرق المناطق والتدمير دون داع ليس كذلك"  


بايدن

امريكا

رئاسه امريكا

فلويد

احتجاجات امريكا

ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة