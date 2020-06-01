بايدن يجتمع مع قادة المجتمع فى ديلاوير وسط احتجاجات على عنف الشرطة

رويترز

يعتزم المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، الاجتماع مع قادة المجتمع اليوم الاثنين، في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بعد يوم من زيارة موقع قريب حيث أجبرت الاحتجاجات على وحشية الشرطة الشركات على إغلاق نوافذها.

وخرجت المدن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة من عطلة نهاية الأسبوع على احتجاجات عنيفة أثارتها وفاة جورج فلويد خلال احتجاز الشرطة له في منيا بوليس يوم الاثنين الماضي.

كانت وفاة فلويد أحدث واقعة في سلسلة من الحوادث المماثلة لرجال سود عزل في السنوات الأخيرة والتي أثارت غضبا على قوة الشرطة المفرطة والعنصرية وأعادت إشعال الغضب في بلد مقسم سياسيا وعرقيا قبل أشهر قليلة من انتخابات الرئاسة التي تجرى في الثالث من نوفمبر.

وقال بايدن، الذي سيواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات، أمس الأحد، إن الاحتجاج على وحشية الشرطة أمر ضروري "لكن حرق المناطق والتدمير دون داع ليس كذلك"