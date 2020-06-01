اليوم السابع
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بالكمامة.. انتظام العمل داخل مكتب توثيق 6 أكتوبر المطور.. صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:47 م
بالكمامة.. انتظام العمل داخل مكتب توثيق 6 أكتوبر المطور.. صور
كتب أحمد الجعفرى

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استقبل مكتب توثيق 6 أكتوبر المطور داخل جهاز مدينة 6 أكتوبر عددا من المواطنين الراغبين فى إنهاء التعاملات الخاصة بالتوكيلات وعقود البيع والإيجار وغيرها من الأمور المختص بها الشهر العقارى، وذلك بالتزامن مع عودة العمل بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية.
 
والتقى "اليوم السابع" محمد موسى مدير المكتب، الذى أكد التزام المكتب بالإجراءات الموضوعة من قبل وزارة العدل لضمان سلامة المواطنين والموظفين على حد سواء، وعدم السماح لأى مواطن بدخول المكتب بدون كمامة، ولا يتم التعامل معهم، ويتم التنبيه عليهم بضرورة ارتداء الكمامة.
 
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وأضاف "موسى" أنه يتم تعقيم المعدات والأقلام والأدوات المستخدمة فى المكتب بشكل مستمر، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات سوف يستمر طوال أيام عمل مكتب التوثيق وغير مقتصر فقط على البدايات، مؤكدًا التزامه وكل الموظفين بالإجراءات التى اتخذتها وزارة العدل ورئاسة مجلس الوزراء بشأن مكافحة فيروس "كورونا".
 
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عادت مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الاثنين، للعمل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد توقفها بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.
 
وتقدم مكاتب الشهر العقارى 10 خدمات رئيسية خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا  (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الايجار الرسمية - إثبات تاريخ، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.
 
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