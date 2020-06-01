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بالأرقام .. تخصيص خط ساحن للرد على استفسارات المواطنين حول كورونا بالبحيرة

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:54 م
بالأرقام .. تخصيص خط ساحن للرد على استفسارات المواطنين حول كورونا بالبحيرة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على اتخاذ كافة السبل لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على امن وسلامة المواطنين مؤكدا أنه تم تخصيص الخط الساخن للمحافظة 114 وارقام غرفة العمليات"0453349447 -0453356397"، لتلقي الشكاوى والاستفسارات من ابناء المحافظة فى حالة تعذر الاتصال بالخط الساخن 105 .

وأشار المحافظ،فى بيان له إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين ادارة الازمات والطوارئ بالمحافظة ومديرية الصحة للرد على كافة الاستفسارات والتدخل وحل اى مشكلة على الفور .

ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الكوادر والاطقم الطبية وتوفير كافة المستلزمات اللازمة للمستشفيات، مضيفا أنه يتم تشكيل حملات مكثفة ودورية لمتابعة تطبيق القرارات الوقائية التى اتخذتها الدولة ومنها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، بالاضافة الى تشكيل لجان للمتابعة اليومية لجميع المستشفيات للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين .

وأكد محافظ البحيرة على قيام عدد 17 مستشفى بنطاق المحافظة تم تفعيل الخدمة الطبية بها لمصابي فيروس كورونا بالمتابعة المستمرة والعمل على تقديم افضل خدمة لجميع الحالات وتلك المستشفيات هى" ايتاي البارود المركزي ، كفر الدوار، دمنهور التعليمي ، أبو حمص المركزي ، الدلنجات المركزي ، المحمودية المركزي ، حوش عيسى المركزي ، شبراخيت المركزي ، الرحمانية المركزي ، إدفينا المركزي ، غرب النوبارية المركزي ، رشيد المركزي ، أبو المطامير المركزي ، إدكو ، حميات دمنهور ، صدر دمنهور ، حميات كفر الدوار".

بالاضافة الى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات يتم ايضا توفير الأدوية المستلزمات الطبية اللازمة لجميع الحالات المخالطة للحالات المصابة بفيروس كورونا والتأكد من توافر العلاج لديهم وتوصيله لهم بالمنازل.

وثمن اللواء هشام امنة كافة الجهود المتميزة للقطاع الطبى على أرض المحافظة والعمل المتواصل ليلا ونهارا من اجل الحفاظ على أمن وسلامة المرضى  

وأكد على متابعة تطبيق كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 


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