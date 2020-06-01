بادرة أمل.. روسيا تتسلم طلبات بخصوص عقار "أفيفافير" لعلاج فيروس كورونا

يشار إلى أن عقار "أفيفافير" يتم إنتاجه في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسى ، ومجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية، بناء على أساس عقار "فافيبيرافير" الياباني، الذي استُخدم عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.

وقد أظهرت اختبارات "أفيفافير" السريرية عدم رصد أى آثار جانبية جديدة لم تسجل في وقت سابق.

يُذكر أن القوانين الروسية سمحت للأطباء بإجراء الاختبارات السريرية السريعة كي يباع العقار في صيدليات روسيا بعد تسجيله في قائمة الأدوية المسموح بتعاطيها رسميا.