بادرة أمل.. روسيا تتسلم طلبات بخصوص عقار "أفيفافير" لعلاج فيروس كورونا

أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسى كيريل دميتريف، تسلم بلاده طلبات من دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية بخصوص عقار "أفيفافير" الروسى لعلاج فيروس كورونا، وقال دميتريف - في مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، إنه بعد تلبية الاحتياجات الروسية سيكون من الممكن التصدير إلى الخارج، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الطلبات من دول فى الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ، مضيفا أنه يمكن لروسيا أن تصبح دولة مصدرة لهذا الدواء.
يشار إلى أن عقار "أفيفافير" يتم إنتاجه في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسى ، ومجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية، بناء على أساس عقار "فافيبيرافير" الياباني، الذي استُخدم عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.
وقد أظهرت اختبارات "أفيفافير" السريرية عدم رصد أى آثار جانبية جديدة لم تسجل في وقت سابق.
يُذكر أن القوانين الروسية سمحت للأطباء بإجراء الاختبارات السريرية السريعة كي يباع العقار في صيدليات روسيا بعد تسجيله في قائمة الأدوية المسموح بتعاطيها رسميا.
وكانت السلطات الصحية الروسية،أعلنت أن النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" (Avifavir) المحلى على المصابين بفيروس كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%، ونقلت وكالة أنباء "تاس " الروسية عن فلاديمير تشولانوف ، نائب مدير المركز الروسي لأمراض الرئة والأمراض المعدية ، التابع لوزارة الصحة قوله - في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن السلطات الصحية في البلاد بدأت اختبار دواء "أفيفافير" المحلي على 330 شخصا من المصابين بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن تم تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على موافقتها.
وأضاف أن الدواء دخل مرحلة التجارب السريرية على 188 مصابا بالفيروس ، وأن المرحلة الأولى من الدراسة تشمل 60 مريضا.
وأشار إلى أن دواء "أفيفافير" الروسي هو نظير لـ"فافيبيرافير"، الذي يُمنع استخدامه للنساء الحوامل بسبب التأثير المحتمل على الجنين.
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