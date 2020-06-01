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انتظام حركة المرور بشارع رمسيس فى اتجاه العباسية ومدينة نصر

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:55 م
انتظام حركة المرور بشارع رمسيس فى اتجاه العباسية ومدينة نصر سيولة مرورية - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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انتظمت حركة المرور فى شارع رمسيس وامتداده، فى الطريق المؤدى إلى العباسية ومدينة نصر، وشهد الطريق سيولة مرورية من منطقة غمرة، مرورا بالعباسية وحتى طريق النصر، دون وجود كثافات للسيارات. وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.


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