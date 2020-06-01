انتظام العمل فى دوائر محكمة استئناف القاهرة بعد تأجيل الجلسات طوال شهرين

كتبت هدى أبو بكر

انتظم العمل ، اليوم الإثنين ، فى دوائر محكمة استئناف القاهرة ، وذلك بعد فترة تأجيل المحكمة لجلساتها قاربت الشهرين ، بسبب الإجراءات التى اتخذت لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتعمل دوائر محكمة الاستئناف لمدة 4 أيام فى الأسبوع خلال دور يونيو ، بعد أن كانت تعمل خلال مايو يومين فقط ، وتم توزيعها وفقا لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح، فبالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح، تنعقد جلساتها في الأربع أيام الأولي من أيام دور الانعقاد .

أما الدوائر المدنية [ مدني عام - تعويضات - تجاري - إيجارات - عمال - طلبات رجال القضاء ] ودوائر الأسرة ، فتنعقد جلسائها لمدة أربع أيام تقسم على النحو التالي ( السبت، الأحد ) ، ( الثلاثاء الأربعاء).

وعاد العمل اليوم الإثنين بدوائر محكمة استئناف القاهرة ، مع اتخاذ عدد من الاحتياطات منها تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني ، وقصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين .

كما تم التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم . ومنح رئيس المحكمة لكل رئيس دائرة صلاحية تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الأمانة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين .

ولضمان تنفيذ تعليمات رئيس المحكمة ، كلف المستشار بدرى حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بالقرار .