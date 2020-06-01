واتخذت اليونان اليوم الاثنين، أولى خطواتها نحو العودة التدريجية لحركة السياحة مع إعلانها السماح بإعادة فتح الفنادق التي تعمل على مدار العام، كما أعلنت أنها ستكون جاهزة لاستقبال السائحين من بعض الدول بدءا من 15 يونيو الجاري، دون حجر إلزامي أو فرض إجراء اختبارات للكشف عن الإصابة بـ/كوفيد-19/.