أثينا (أ ش أ)

تعهدت الحكومة اليونانية اليوم الاثنين، بتحمل نفقات الحجر الصحي لأي سائح تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال زيارته للبلاد هذا الصيف، ضمن خطة أثينا لعودة السياحة، وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس، في تصريحات نقلتها النسخة الأوروبية لمجلة /بوليتيكو/، إنه سيجري الإعلان خلال الأيام المقبلة عن باقي تحضيرات اليونان لاستقبال السياح؛ كأماكن إقامتهم وكيفية وصولهم للبلاد، وما سيحدث مع أصدقاء أو أقارب السياح المسافرين معهم إذا ثبتت إصابة أحدهم بالفيروس.

واتخذت اليونان اليوم الاثنين، أولى خطواتها نحو العودة التدريجية لحركة السياحة مع إعلانها السماح بإعادة فتح الفنادق التي تعمل على مدار العام، كما أعلنت أنها ستكون جاهزة لاستقبال السائحين من بعض الدول بدءا من 15 يونيو الجاري، دون حجر إلزامي أو فرض إجراء اختبارات للكشف عن الإصابة بـ/كوفيد-19/.

وكان رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، أعلن أن لديه " خطة مارشال " جديدة بين يديه ، والتي يمكن أن تغير البلاد على حد وصفه.

وقال ميتسو تاكيس، ان 33 مليار يورو على الأقل ستحصل عليها اليونان من الاتحاد الأوروبي سيكون السلاح" لتغيير النموذج الاقتصادي للبلاد ، والذي سيوسع قاعدة الإنتاج ، ويفصلها عن الاعتماد الحصري تقريبا على السياحة والخدمات، ويعزز طابعها التصديري.

ووفقا للمعلومات ، فإن كيرياكوس ميتسوتاكيس وشركائه يعدون بالفعل خطة لإعادة إعمار البلاد ، والتي ستكون جاهزة لتقديمها في سبتمبر.

و يستعد رئيس الوزراء للإعلان عن إعادة تشغيل ديناميكية في سبتمبر. ما إذا كانت إشارة إعادة التشغيل ستعطيها TIF أو لم يتم الانتهاء من بعض الخطوات الأخرى بعد. ومع ذلك ، فمن المؤكد أن قصر ماكسيموس سيكون جاهزا لتقديم حلم التنمية .

وأثناء معالجة المشاكل التي يفرضها الركود من البطالة ، حماية الموظفين ، تمكين الأعمال ، ستغير أيضًا النموذج الاقتصادي للبلاد، كما سيتم استخدام لجنة التنمية في عهد الحائز على جائزة نوبل ، السيد بيساريديس ، التي شكلها رئيس الوزراء ، في التخطيط .