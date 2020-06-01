اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 09:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. بدء تفعيل خدمة إجراء مسحة كورونا لمصابى جامعة القاهرة من العاملين

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:22 ص
اليوم.. بدء تفعيل خدمة إجراء مسحة كورونا لمصابى جامعة القاهرة من العاملين الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدأ جامعة القاهرة اليوم الاثنين ، فى تفعيل خدمة إجراء المسحة الطبية للعاملين بالجامعة سواء المصابين بفيروس كورونا المستجد أو حالات الاشتباه، وذلك اعتبارًا  وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، على أن يتم تمديد الخدمة إلى الساعة السادسة مساءً تدريجيًا، وذلك ضمن خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير اجراءات الوقاية لكافة العاملين والمنتسبين للجامعة، وبالتزامن مع توجيه الحكومة بالعودة للعمل ووضع خطة للتعايش.

كان  الدكتور محمد عثمان الخشت ، أكد  أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي اتصالات كافة العاملين بالجامعة، والاستفسار عن الأعراض والشكاوى، وسوف يتم الرد من خلال أحد الأطباء المتخصصين في طب الأسرة كمرحلة أولى، موضحًا أنه في حال تطابق أعراض فيروس كورونا على المتصل فسيتم تحويله على رقم آخر لحجز موعد لعمل جميع الفحوصات والمسحة الخاصة بڤيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص العيادات الخارجية للقصر العيني القديم لهذا الغرض.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة كلية الطب، إنه على الحالات التواجد في المواعيد المحددة لكل حالة لعدم التكدس والازدحام وهو أمر غير مرغوب به ويخالف الإجراءات الوقائية، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة مؤكدة أن نتائج الفحوصات تظهر في اليوم التالي مباشرة ويتم عرضها على استشاري متخصص لتحديد درجة الإصابة بالڤيروس سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة.

وأوضحت عميدة كلية الطب، أنه في حال كانت درجة الإصابة بسيطة سيتم تخيير الحالة بين العزل المنزلي أو العزل في المدينة الجامعية، وفي هذه الحالة سيصرف العلاج من الصيدلية بمبنى العيادات الخارجية، ويتم تسليم ارشادات العزل ومواعيد المتابعة وفقًا لجدول محدد من الاستشاري، بالإضافة إلى متابعة الحالة طوال فترة العزل بواسطة فرق طبية متخصصة، موضحة أنه في حال كانت درجة الإصابة متوسطة أو شديدة سيتم توجيه الحالة لمستشفى العزل  للحجز وتلقي العلاج.

ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد طه مدير المستشفيات الجامعية، أن هذه الخدمة وجه إليها رئيس الجامعة، وبدأ التخطيط لها منذ فترة وتم تطبيقها بشكل تجريبي وتدريبي خلال فترة إجازة عيد الفطر، لتلافي المعوقات والمشكلات التي تواجه التنفيذ، مشيرًا إلى أن الخدمة سيتم تنفيذها بشكل فعلي وكامل اعتبارًا من 1 يونيو بعد أن أثبتت فاعليتها  والتفاعل السريع بين الحالات والفريق الطبي بالمستشفيات، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 01212015555.




 


جامعة القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

المدينة الجامعية

كورونا

قصر العينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نيويورك تايمز: مخاوف من موجة ثانية من كورونا بسبب احتجاجات أمريكا

نيويورك تايمز: مخاوف من موجة ثانية من كورونا بسبب احتجاجات أمريكا

"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

"التضامن" تبدأ اليوم صرف جميع معاشات يونيو من خلال ماكينات الصراف الآلى

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الكهرباء: برنامج القراءة الموحد يسمح للمواطن مراجعة صور العداد لمدة 3 أشهر

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

الحكومة: 450 ألف أسرة مشمولة بمظلة التأمين الصحى الشامل بالعام الجديد

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتائج الشهادة الإعدادية بـ11 محافظة

اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

عودة الحركة فى الشوارع والميادين بعد ساعة من انتهاء اليوم الـ68 من حظر التجول

عودة الحركة فى الشوارع والميادين بعد ساعة من انتهاء اليوم الـ68 من حظر التجول

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة فى زمن كورونا

4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة فى زمن كورونا

مكاتب الشهر العقارى تعود للعمل اليوم لتقديم 10خدمات توقفت بسبب إجازة العيد

مكاتب الشهر العقارى تعود للعمل اليوم لتقديم 10خدمات توقفت بسبب إجازة العيد

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

كيف تحمى "التعليم" طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات من كورونا؟

كيف تحمى "التعليم" طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات من كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة