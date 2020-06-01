نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين، أن البلاد سجلت أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد بـ 8392 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالى عدد المصابين إلى 190535حالة، وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إنديا توداي" الهندية إن اجمالي عدد الوفيات ارتفع أيضا إلى 5394 حالة بعدما تم تسجيل 230 حالة جديدة.

وكانت الحكومة الهندية قد قررت في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد قرار إغلاق البلاد حتى 30 يونيو المقبل، لمحاولة السيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.كما قسمت البلاد إلى مناطق حمراء وبرتقالية وخضراء اعتمادًا على الوضع الوبائي. ففي المناطق الخضراء والبرتقالية، حيث معدل الإصابة منخفض نسبيًا، تم السماح لوسائل النقل العام وبعض الشركات بالعمل، وإن كان ذلك مع بعض القيود.

ولكن سيتم السماح للمطاعم والمراكز التجارية والمبانى الدينية باستئناف نشاطها فى المناطق الأخرى من الثامن من يونيو حزيران مع تخفيف الهند أطول اجراءات عزل عام فى العالم للحد من انتشار الجائحة.

وقال مسؤولين إن الولايات فى الهند، بدأت تحديد المناطق التى يتزايد فيها الخطر والتى يجب استمرار اجراءات العزل العام فيها فى الوقت الذى يستعد فيه باقى البلاد لإعادة الفتح فى يونيو على الرغم من الارتفاع القياسى فى عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.