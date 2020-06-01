وكانت الحكومة الهندية قد قررت في وقت سابق من الشهر الجاري تمديد قرار إغلاق البلاد حتى 30 يونيو المقبل، لمحاولة السيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.كما قسمت البلاد إلى مناطق حمراء وبرتقالية وخضراء اعتمادًا على الوضع الوبائي. ففي المناطق الخضراء والبرتقالية، حيث معدل الإصابة منخفض نسبيًا، تم السماح لوسائل النقل العام وبعض الشركات بالعمل، وإن كان ذلك مع بعض القيود.