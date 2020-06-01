النيابة تعاين موقع العثور على جثة شاب قتل على يد والده أثناء مشاجرة بالمطرية

كتب عبد الله محمود

انتقل فريق من نيابة المطرية، لمعاينة جثة شاب قتل على يد والده أثناء فضه مشاجرة بين الأول وأحد الأشخاص في المنطقة، حيث تبين أن المتوفي يبلغ من العمر 19 سنة ، كما لقي مصرعه متأثرا بإصابته بطعنات من سلاح أبيض مطواة في أماكن متفرقة بالبطن والصدر.

كما كشفت معاينة النيابة لمكان الواقعة وجود آثار دماء وزجاجات فارغة كان يستخدمها المتوفي وآخر في التشاجر مع بعضهما البعض.

وأمرت النيابة، بتشريح جثة الشاب، كما صرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية ، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت النيابة امرت بتشريح جثة المجني عليه وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل في أحد الشوارع بدائرة القسم، وعقب التأكد من صحة البلاغ، انتقل ضباط المباحث لمحل الواقعة، وبعد الفحص تبين العثور علي جثة " ع.ز.ع"، شاب في العقد الثاني من العمر وبسؤال الأهالي اقروا بنشوب مشاجرة بين القتيل وأحد الأشخاص، فتدخل والده لمنعه وفضها رفض المجني عليه واصر علي التشاجر فهدده والده بمطواه كان يحملها وبدون ان يشعر طعنه في بطنه ليسقط على الأرض غارقا في دمائه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.