المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

كتب محمود عبد الراضى

بدأت المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية العمل واستقبال المواطنين مجددا، اليوم الاثنين، لاستخراج الأوراق الثبوتية، بعد توقفها بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.

ويستطيع المواطن:

استخراج الفيش

استخراج بطاقات الرقم القومى

استخراج وثائق الأحوال المدنية "شهادات الميلاد والوفاة والطلاق والزواج والقيد العائلى"

استخراج الجوازات وشهادات التحركات

استخراج تصاريح العمل.

استخراج تراخيص القيادة وتجديدها بوحدات المرور

ولتجنب الزحام تم مد العمل للساعة 5 مساء، ويشترط ارتداء الكمامة والالتزام بالمسافة الآمنة للحصول على الخدمة.

يذكر أنه تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية "الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية، ترخيص القيادة وتجديدها" على مستوى الجمهورية إعتباراً من اليوم الاثنين، وتيسيراً على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء "الكمامة"، كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.