المكسيك تسجل 3152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلنت المكسيك تسجيل 3152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 90664، وأضافت السلطات الصحية في المكسيك أن عدد الوفيات بلغ 9930 حالة، بعد تسجيل 151 حالة وفاة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأعلنت المكسيك يوم السبت إصابة 2885 بفيروس كورونا و364 وفاة وسجلت البلاد عددا قياسيا من الوفيات، وهو 501 حالة يوم الثلاثاء الماضي.

فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية 50 ألف حالة، وأن الإصابات اقتربت من مليون إصابة، كما أن البرازيل وتشيلي والمكسيك وبيرو تكافح لاحتواء انتشار الوباء.