اليوم السابع
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المصرية للاتصالات توقع اتفاقية للربط مع اتصالات مصر بقيمة 2 مليار جنيه

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:35 ص
المصرية للاتصالات توقع اتفاقية للربط مع اتصالات مصر بقيمة 2 مليار جنيه عادل حامد
كتبت هبة السيد

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وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اتفاقيتين جديدتين من نوعهما مع شركة اتصالات مصر، تشملا خدمات التراسل والبنية التحتية والترابط البيني بين الهاتف المحمول والثابت، وتعمل الاتفاقية الأولى على تطوير النموذج التجاري المقدم من الشركة المصرية للاتصالات الخاص بتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية، حيث توقع اتصالات مصر لأول مرة اتفاقية طويلة الأجل مع المصرية للاتصالات تتضمن التزاماً سنوياً لخدمات البنية التحتية، وتمكن تلك الاتفاقية شركة اتصالات مصر من الاستمرار في تقديم أفضل العروض وخدمات الاتصالات المحمولة لعملائها فى السوق المصرية، وتمتد الاتفاقية لثلاثة أعوام ونصف بقيمة إجمالية تقدر بـ2 مليار جنيه.
 
إضافة إلى ذلك قامت الشركتان بتوقيع اتفاقية للترابط البيني بين الهاتف المحمول والثابت، وتمثل تلك الخطوة الاتفاقية التجارية الأولى لتلك الخدمات بين الشركة المصرية وشركة اتصالات مصر والثانية من نوعها للشركة المصرية للاتصالات فى السوق المصرى.
 
كانت  الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت عن موعد الإعلان عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة لها للثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية، وذلك يوم الخميس الموافق 11 يونيو المقبل، قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن. وكانت الشركة قد حققت إيرادات مجمعة فى عام 2019  بلغت 25.8 مليار جنيه بنسبة نمو 13% عن العام ألذى سبقه. 

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